В шотландском городе Эдинбург украинка выступила на митинге в поддержку Украины возле консульства государства-агрессора

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Украинка прочитала "Заповіт" россиянам

Девушка из Николаева в традиционной вышиванке и веночке эмоционально прочитала "Заповіт" Тараса Шевченко перед консульством Российской Федерации.

Ее поддержали аплодисментами и лозунгами "Слава Украине" участники митинга.



​Украинка прочитала "Заповіт" россиянам/ Getty Images



​Украинка прочитала "Заповіт" россиянам / Getty Images

Смотреть видео с украинкой в Шотландии:

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