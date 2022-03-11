У шотландському місті Единбург українка виступила на мітингу в підтримку України біля консульства держави-агресора.
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Українка прочитала "Заповіт" росіянам
Дівчина з Миколаєва у традиційній вишиванці та віночку емоційно прочитала "Заповіт" Тараса Шевченка перед консульством Російської Федерації.
Її підтримали оплесками та гаслами "Слава Україні" учасники мітингу.
Українка прочитала "Заповіт" росіянам / Getty Images
Українка прочитала "Заповіт" росіянам / Getty Images
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