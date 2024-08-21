Злоумышленнику за содеянное грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В Национальной полиции Украины сообщили детали дела.
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Шпион из Черновцов собирал и продавал агентам России важные данные
В июле 2024 года киберполицейские Черновицкой области вместе с работниками отдела кибербезопасности и следственным отделом областного Управления СБУ задержали 49-летнего буковинца. Мужчина добровольно помогал противнику.
В Нацполіції рассказали, что фигурант познакомился с представителем российских спецслужб в одном из мессенджеров. За вознаграждение он согласился на проведение подрывной деятельности против Украины.
Мужчина предоставлял российским спецслужбам сведения о расположении на территории Черновцов транспортных железнодорожных узлов, военных объектов и координат медучреждений, где на лечении находились украинские воины,
– рассказали детали в полиции.
Известно, что для конспирации предатель "исследовал" местность под видом работника курьерской службы.
Отмечается, что работникам правоохранительных органов удалось выяснили, что в июне за примерно 4 тысячи гривен в криптовалюте он прислал представителю вражеской спецслужбы изображения и координаты расположения военных объектов на территории Черновцов.
Кроме этого, следователями было установлено, что в российских видеочатах злоумышленник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Он заявлял, что выступает на стороне страны-агрессора. Также мужчина выражал готовность к сотрудничеству с врагом и "проявлял желание выполнять приказы агентов России".
Так, киберполицейские Черновицкой области зафиксировали цифровые доказательства преступной деятельности и установили личность злоумышленника. Работники правоохранительных органов задержали фигуранта и провели обыск по его месту жительства. Отмечается, что было изъято компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.
Правоохранители завершили досудебное расследование по статье – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Указано, что обвинительный акт направлен в суд. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Задержан шпион, который продавал россиянам данные о критической инфраструктуре и военных объектах / Фото Национальной полиции Украины