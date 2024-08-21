Зловмиснику за скоєне загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Національній поліції України повідомили деталі справи.

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Шпигун з Чернівців збирав і продавав агентам Росії важливі дані

У липні 2024 року кіберполіцейські Чернівецької області разом з працівниками відділу кібербезпеки та слідчим відділом обласного Управління СБУ затримали 49-річного буковинця. Чоловік добровільно допомагав противнику.

В Нацполіції розповіли, що фігурант познайомився з представником російських спецслужб в одному з месенджерів. За винагороду він погодився на проведення підривної діяльності проти України.

Чоловік надавав російським спецслужбам відомості щодо розташування на території Чернівців транспортних залізничних вузлів, військових об’єктів та координат медзакладів, де на лікуванні перебували українські воїни,

– розповіли деталі в поліції.

Відомо, що для конспірації зрадник "досліджував" місцевість під виглядом працівника кур'єрської служби.

Зазначається, що працівнкам правоохоронних органів вдалося з'ясували, що в червні за приблизно 4 тисячі гривень у криптовалюті він надіслав представнику ворожої спецслужби зображення та координати розташування військових об'єктів на території Чернівців.

Крім цього, слідчими було встановлено, що у російських відеочатах зловмисник виправдовував збройну агресію Росії проти України. Він заявляв, що виступає на боці країни-агресорки. Також чоловік висловлював готовність до співпраці з ворогом і "виявляв бажання виконувати накази агентів Росії".

Так, кіберполіцейські Чернівецької області зафіксували цифрові докази злочинної діяльності та встановили особу зловмисника. Працівники правоохоронних органів затримали фігуранта та провели обшук за його місцем проживання. Зазначається, що було вилучено комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Правоохоронці завершили досудове розслідування за статтею – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України. Зазначено, що обвинувальний акт направлено до суду. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано шпигуна, який продавав росіянам дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти / Фото Національної поліції України