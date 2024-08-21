Усі завербовані жителі Дніпропетровщини працювали у різних населених пунктах, але доповідали єдиному куратору від ФСБ. Наразі ворожих агентів затримали та повідомили їм про підозри.

До теми Серед фігурантів – колишній і чинний правоохоронці: СБУ викрила агентурну групу Росії

СБУ викрила агентів ФСБ у Дніпропетровській області

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну групу, яка працювала на ФСБ. Так, зловмисники готували координати для російських повітряних ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури регіону.

Однією з головних цілей, на яку полювали 6 російських агентів, були заводи з виготовлення безпілотників для ЗСУ. Окрім того, зрадники вишукували локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони та відстежували ключові автошляхи, які використовуються для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Окрім того, за вказівкою ФСБ зрадники також відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ та звертали увагу на скупчення військової техніки.

СБУ виявила, що російська ФСБ завербувала 6 жителів Дніпропетровської області через телеграм-канал, у якому відстежували прихильників Росії та Кремля. Для конспірації зрадники діяли окремо й на території різних населених пунктів, однак звітували вони одному куратору ворожої спецслужби.

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв'язки серед місцевих жителів, у яких "втемну" випитували потрібну інформацію,

– додали в СБУ.

Однак контррозвідники СБУ стали на заваді планів ворога, поетапно викрили учасників агентурної групи та затримали їх. У підозрюваних провели обшуки та виявили 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети, які підтверджують комунікацію з ФСБ.

СБУ викрила агентів ФСБ у Дніпропетровській області – більше у галереї

Наразі затриманим повідомлено про підозри у державній зраді. Агентів ФСБ вже відправили під варту без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, контррозвідникам також вдалося викрити куратора ФСБ, який керував агентурною мережею.