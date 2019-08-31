09:58
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Шпион с "Укроборонпрома", который работал на Россию, получил приговор

      280 Читати новину українською
      Дело о шпионаже в "Укроборонпроме"
      Дело о шпионаже в "Укроборонпроме" / Иллюстративное фото

      Сотрудника "Укроборонпрома", который шпионил на Россию, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 31 августа сообщила Служба безопасности Украины.

      Контрразведка СБУ обнаружила, что жителя Запорожья завербовали в 2014 году, когда он находился в оккупированном Крыму. А целью вербовки со стороны представителя ВС России была поддержка идей "русского мира". Конечно, указанного мужчину также заинтересовали материально.

      К теме: Во Львове военный пенсионер сливал информацию спецслужбам России

      Таким образом, злоумышленник за деньги собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий украинской сферы обороны, а также о социально-политической ситуации в Запорожской области.

      Эти разведывательные данные мужчина передавал через предложенные российским офицером-куратором каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и оккупированного Крыма.

      Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы. При нем были материалы разведывательного характера, в частности скрытая карта памяти микро-SD. А на карте – собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

      Шевченковский райсуд Киева признал фигуранта дела виновным – в государственной измене – и назначил наказание 9 лет лишения свободы. Сам агент, к слову, вину признал и даже подписал соглашение с прокурором, полностью сотрудничая со следствием.

      Отметим, 13 августа стало известно, что Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Такой поступок РФ сделала в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского дипломата во Львове (Украина этого человека считает шпионом).

      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
      сегодня
      447
      Теги: Новости Украины Украина – Россия СБУ Криминальные новости Судьи Укроборонпром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 185
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23976
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 553
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2700
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1323
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук