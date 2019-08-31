Шпион с "Укроборонпрома", который работал на Россию, получил приговор

Сотрудника "Укроборонпрома", который шпионил на Россию, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 31 августа сообщила Служба безопасности Украины.

Контрразведка СБУ обнаружила, что жителя Запорожья завербовали в 2014 году, когда он находился в оккупированном Крыму. А целью вербовки со стороны представителя ВС России была поддержка идей "русского мира". Конечно, указанного мужчину также заинтересовали материально.

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Таким образом, злоумышленник за деньги собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий украинской сферы обороны, а также о социально-политической ситуации в Запорожской области.

Эти разведывательные данные мужчина передавал через предложенные российским офицером-куратором каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и оккупированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы. При нем были материалы разведывательного характера, в частности скрытая карта памяти микро-SD. А на карте – собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

Шевченковский райсуд Киева признал фигуранта дела виновным – в государственной измене – и назначил наказание 9 лет лишения свободы. Сам агент, к слову, вину признал и даже подписал соглашение с прокурором, полностью сотрудничая со следствием.

Отметим, 13 августа стало известно, что Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Такой поступок РФ сделала в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского дипломата во Львове (Украина этого человека считает шпионом).