Шпигун з "Укроборонпрому", який працював на Росію, отримав вирок

Співробітника "Укроборонпрому", який шпигував на Росію, засудили до дев'яти років позбавлення волі. Про це 31 серпня повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ виявила, що мешканця Запоріжжя завербували у 2014 році, коли він перебував у окупованому Криму. А метою вербування з боку представника ЗС Росії була підтримка ідей "русского мира". Звісно, зазначеного чоловіка також зацікавили матеріально.

До теми: У Львові військовий пенсіонер зливав інформацію спецслужбам Росії

Таким чином, зловмисник за гроші збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств української галузі оборони, а також про соціально-політичну ситуацію в Запорізькій області.

Ці розвідувальні дані чоловік надсилав через запропоновані російським офіцером-куратором канали електронного зв'язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі та окупованого Криму.

Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону. При ньому були матеріали розвідувального характеру, зокрема прихована карта пам'яті мікро-SD. А на карті – зібрані для передачі за завданням російської сторони розвідувальні відомості.

Шевченківський райсуд Києва визнав фігуранта справи винним – у державній зраді – та призначив покарання: 9 років позбавлення волі. Сам агент, до слова, провину визнав і навіть підписав угоду з прокурором, повністю співпрацюючи зі слідством.

Зауважимо, 13 серпня стало відомо, що Росія оголосила персоною нон ґрата працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі. Такий вчинок РФ зробила у відповідь на аналогічні дії Києва щодо російського дипломата у Львові (Україна цю особу вважає шпигуном).