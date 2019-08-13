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      Шпигунсько-дипломатичний скандал: Україна та Росія вислали працівників генконсульств

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      Світлина з акції під консульством РФ у Львові у 2016 році
      Світлина з акції під консульством РФ у Львові у 2016 році / galinfo.com.ua

      13 серпня стало відомо, що Росія оголосила персоною нон ґрата працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі. Такий вчинок РФ зробила у відповідь на аналогічні дії Києва щодо російського дипломата у Львові (Україна цю особу вважає шпигуном).

      Прес-центр Служби безпеки України у зранку вівторка, 13 серпня, повідомив: контррозвідка виявила у Львівській області чоловіка (військового пенсіонера), який збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх "російському розвіднику під дипломатичним прикриттям".

      Детальніше про це: У Львові військовий пенсіонер зливав інформацію спецслужбам Росії

      Зазначеного дипломата (працівника генерального консульства РФ у Львові) оголосили персоною нон ґрата і вже вислали з України. А пенсіонеру повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

      Що означає "персона нон ґрата"?Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 року визначає, що будь-яка держава має право "у будь-який час і без пояснення причини" оголосити будь-якого члена дипломатичного корпусу іншої держави персоною нон ґрата. Причому навіть до того, як ця людина прибула до країни.

      Особа, оголошена персоною нон ґрата, повинна покинути країну. Якщо ж ні, цю людину приймаюча держава "може відмовитися визнавати членом дипломатичної місії".

      Дипломатичний імунітет захищає персонал дипломатичних місій від цивільного або кримінального переслідування. Та він (персонал) зобов'язаний поважати закони держави, що приймає, а також Віденську конвенцію.

      У МЗС РФ зволікати не стали і цього ж дня вислали з російського міста Санкт-Петербург працівника українського генконсульства "у відповідь на такий же крок Києва, недружній і невмотивований" (про це повідомив "Интерфакс").

      Причому там зауважили, що СБУ персоною нон ґрата оголосили росіянина ще у травні (три місяці тому), та чомусь досі зволікала з оприлюдненням цієї інформації. Доказів протиправної діяльності росіяни "не побачили", а тому "на ґрунті взаємності" вирішили вчинити аналогічний крок.

      Зауважимо, що оголосити особу персоною нон ґрата можуть не лише "у будь-який час і без пояснення причини", а й просто за наявності підозри у її причетності до шпигунства (дипломатичною мовою – до "діяльності, несумісної зі статусом"). 

      Відповідно до норм міжнародних права та дипломатичного протоколу, посади та прізвище осіб, яких визнали нон ґрата, не оприлюднюють.

      Про інші ж дипломатичні скандали з росіянами – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Скандал Видворення російських дипломатів
      Джерело: 24 канал
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