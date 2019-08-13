Шпионско-дипломатический скандал: Украина и Россия выслали сотрудников генконсульств

13 августа стало известно, что Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Такой поступок РФ сделала в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского дипломата во Львове (Украина это лицо считает шпионом).

Пресс-центр Службы безопасности Украины с утра вторника, 13 августа, сообщил: контрразведка обнаружила во Львовской области мужчину (военного пенсионера), который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их "российскому разведчику под дипломатическим прикрытием".

Подробнее об этом: Во Львове военный пенсионер сливал информацию спецслужбам России

Указанного дипломата (сотрудника генерального консульства РФ во Львове) объявили персоной нон грата и уже выслали с Украины. А пенсионеру сообщили о подозрении в совершении государственной измены.

Что означает "персона нон грата"?Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 года определяет, что любое государство имеет право "в любое время и без объяснения причины" объявить любого члена дипломатического корпуса другого государства персоной нон грата. Причем даже до того, как этот человек прибыл в страну.



Лицо, объявленное персоной нон грата, должно покинуть страну. Если же нет, этого человека принимающее государство "может отказаться признавать членом дипломатической миссии".



Дипломатический иммунитет защищает персонал дипломатических миссий от гражданского или уголовного преследования. И он (персонал) обязан уважать законы принимающего государства, а также Венскую конвенцию.

В МИД РФ медлить не стали и в этот же день выслали из российского города Санкт-Петербург работника украинского генконсульства "в ответ на такой же шаг Киева, недружественный и немотивированный" (об этом сообщил "Интерфакс").

Причем там отметили, что СБУ персоной нон грата объявили россиянина еще в мае (три месяца назад), и почему-то до сих пор тянула с обнародованием этой информации. Доказательств противоправной деятельности россияне "не увидели", а потому "на почве взаимности" решили совершить аналогичный шаг.

Заметим, что объявить человека персоной нон грата могут не только "в любое время и без объяснения причины", но и просто при наличии подозрения в его причастности к шпионажу (на дипломатическом языке – в "деятельности, несовместимой со статусом").

Согласно нормам международного права и дипломатическому протоколу, должности и фамилии лиц, которых признали нон грата, не обнародуют.



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