Он в нарушение установленным его же правительством карантинных ограничений, шатался по пьянкам и вечеринкам. Из-за этого ему грозит отставка.
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Дело еще и в происках настоящих коммунистических шпионов, которые уж больно вольготно стали чувствовать себя на землях ее величества.
Шпионское гнездо
Британская военная разведка МИ-5 – та самая из детективов и остросюжетных сериалов – отправила на имя спикера парламента письмо, в котором черном по белом написано, что в святая-святых островной демократии злоумышленники обсустраивают шпионское гнездо.
Разведчики предупредили, что в парламенте давно и, вероятно, не без успеха ошивается агентша китайского правительства. Зовут ее Кристин Ли. Официально она трудоустроена как советница в посольстве Китая в Лондоне.
Что говорит разведкаВ МИ-5 считают, что дипломатическая работа, как это часто бывает, лишь прикрытие. И на самом деле госпожа Ли – шпионка. Кроме того, ей могли поручить и обработку парламентариев таким образом, чтобы они и думать не смели критиковать коммунистические власти Китая.
Что самое любопытное – подозреваемая в шпионаже проделывала все свои делишки в открытую. Не было никаких плащей и шляп, никаких явочных квартир и обменов одинаковыми чемоданами. Нет. Все было просто и эффективно.
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Сын Кристин Ли работал в офисе британского законодателя Барри Гэрдинера и на выход ему указали лишь после того, как в зале заседаний парламента вслух зачитали письмо, в котором его мама названа подозреваемой в шпионаже.
Что там успел и успел ли узнать и передать китайцам этот сынок – следствие пока только выясняет. Но уже известно, что одним лишь внедрением родственника в штаб Гэрдинера китаянка не ограничилась.
Кристин Ли переводила деньги в открытую
Она годами вполне официально переводила на счета Гэрдинера немалые деньги. В качестве пожертвований на избирательные кампании и прочие депутатские нужды он получил от скромной дипломатки больше полумиллиона долларов.
Не понятно только, чего это вдруг Кристин Ли так расшедрилась, что буквально засыпала законодателя деньгами. Сам Гэрдинер уверяет, что все дело в его, как ему кажется, замечательных законопроектах.
Они и в правду довольно социалистические, в духе все еще формально марксистско-ленинского Китая. Так законодатель предлогал национализировать британские железные дороги. Предложение, конечно же не прошло, но деньги назад никто не потребовал.
Кристин Ли засыпала Гэрдинера деньгами / Фото British Chinese Project
Что раскопали журналисты
Так что, наверное, дело не в социалистических законопроектах. Журналисты уже раскопали его высказывания по самым разным поводам, так или иначе связанным с Китаем.
Выяснилось, что Гэрдинер был довольно критично настроен, например, по отношению к продемократическим протестующим в Гонконге.
А по таким вопросам, как преследование уйгуров центральными властями Китая вообще хранил молчание. Сейчас законодатель пытается сделать хорошую мину при плохой игре и рассказывает о том, что никогда не вносил и не поддерживал законопроекты, непосредственно касающиеся Китая.
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И даже пытается шутить, говоря, что если Пекин инвестировал в него, желая с его помощью добиться каких-то своих целей, то это очень плохое инвестиционное вложение. Однако, похоже, это не совсем так.
Кристин Ли трудоустроена как советница в посольстве Китая в Лондоне / Фото Britishe Chinese Project
Почему лондонские разведчики пошли на такой шаг
Китайские и российские деньги давно оказывают влияние на политику свободных государств. Причем, Пекину и Москве даже не обязательно с потрохами покупать министров и депутатов и требовать от них добиваться признания их странами законности оккупации Крыма или оправдания других преступлений.
Куда более дешевым и, возможно, не менее действенным, оказывается иной подход: не хвалить, но и не критиковать спонсора, не требовать исполнить его волю, но и не возмущаться тем, что он пытается эту волю навязать.
Формально это и не нарушение закона вовсе, а так, проявление особой гражданской позиции. В украинском парламенте персонажей с такой вот особой позицией тоже полным-полно. Ну российских агентов в Раде уж точно больше, чем китайских в Вестминстере.
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И вот для того, чтобы их число не росло – лондонские разведчики и пошли на такой нетрадиционный для них шаг, как придание этой истории максимальной огласки.
Пока иностранные агенты еще не успели вольготно обустроится в органах власти, их еще можно спугнуть письмами и газетными статьями. А вот если момент упущен — дело начинает пахнуть оккупацией, войной и угрозой национальному суверенитету.