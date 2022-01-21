Он в нарушение установленным его же правительством карантинных ограничений, шатался по пьянкам и вечеринкам. Из-за этого ему грозит отставка.

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Дело еще и в происках настоящих коммунистических шпионов, которые уж больно вольготно стали чувствовать себя на землях ее величества.

Шпионское гнездо

Британская военная разведка МИ-5 – та самая из детективов и остросюжетных сериалов – отправила на имя спикера парламента письмо, в котором черном по белом написано, что в святая-святых островной демократии злоумышленники обсустраивают шпионское гнездо.

Разведчики предупредили, что в парламенте давно и, вероятно, не без успеха ошивается агентша китайского правительства. Зовут ее Кристин Ли. Официально она трудоустроена как советница в посольстве Китая в Лондоне.

Что говорит разведка В МИ-5 считают, что дипломатическая работа, как это часто бывает, лишь прикрытие. И на самом деле госпожа Ли – шпионка. Кроме того, ей могли поручить и обработку парламентариев таким образом, чтобы они и думать не смели критиковать коммунистические власти Китая.

Что самое любопытное – подозреваемая в шпионаже проделывала все свои делишки в открытую. Не было никаких плащей и шляп, никаких явочных квартир и обменов одинаковыми чемоданами. Нет. Все было просто и эффективно.

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Сын Кристин Ли работал в офисе британского законодателя Барри Гэрдинера и на выход ему указали лишь после того, как в зале заседаний парламента вслух зачитали письмо, в котором его мама названа подозреваемой в шпионаже.

Что там успел и успел ли узнать и передать китайцам этот сынок – следствие пока только выясняет. Но уже известно, что одним лишь внедрением родственника в штаб Гэрдинера китаянка не ограничилась.

Кристин Ли переводила деньги в открытую

Она годами вполне официально переводила на счета Гэрдинера немалые деньги. В качестве пожертвований на избирательные кампании и прочие депутатские нужды он получил от скромной дипломатки больше полумиллиона долларов.

Отмечу! Все в открытую – с включением в декларацию, с отчетами и квитанциями.

Не понятно только, чего это вдруг Кристин Ли так расшедрилась, что буквально засыпала законодателя деньгами. Сам Гэрдинер уверяет, что все дело в его, как ему кажется, замечательных законопроектах.

Они и в правду довольно социалистические, в духе все еще формально марксистско-ленинского Китая. Так законодатель предлогал национализировать британские железные дороги. Предложение, конечно же не прошло, но деньги назад никто не потребовал.



Кристин Ли засыпала Гэрдинера деньгами / Фото British Chinese Project

Что раскопали журналисты

Так что, наверное, дело не в социалистических законопроектах. Журналисты уже раскопали его высказывания по самым разным поводам, так или иначе связанным с Китаем.

Выяснилось, что Гэрдинер был довольно критично настроен, например, по отношению к продемократическим протестующим в Гонконге.

А по таким вопросам, как преследование уйгуров центральными властями Китая вообще хранил молчание. Сейчас законодатель пытается сделать хорошую мину при плохой игре и рассказывает о том, что никогда не вносил и не поддерживал законопроекты, непосредственно касающиеся Китая.

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И даже пытается шутить, говоря, что если Пекин инвестировал в него, желая с его помощью добиться каких-то своих целей, то это очень плохое инвестиционное вложение. Однако, похоже, это не совсем так.



Кристин Ли трудоустроена как советница в посольстве Китая в Лондоне / Фото Britishe Chinese Project

Почему лондонские разведчики пошли на такой шаг

Китайские и российские деньги давно оказывают влияние на политику свободных государств. Причем, Пекину и Москве даже не обязательно с потрохами покупать министров и депутатов и требовать от них добиваться признания их странами законности оккупации Крыма или оправдания других преступлений.

Куда более дешевым и, возможно, не менее действенным, оказывается иной подход: не хвалить, но и не критиковать спонсора, не требовать исполнить его волю, но и не возмущаться тем, что он пытается эту волю навязать.

Формально это и не нарушение закона вовсе, а так, проявление особой гражданской позиции. В украинском парламенте персонажей с такой вот особой позицией тоже полным-полно. Ну российских агентов в Раде уж точно больше, чем китайских в Вестминстере.

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И вот для того, чтобы их число не росло – лондонские разведчики и пошли на такой нетрадиционный для них шаг, как придание этой истории максимальной огласки.

Пока иностранные агенты еще не успели вольготно обустроится в органах власти, их еще можно спугнуть письмами и газетными статьями. А вот если момент упущен — дело начинает пахнуть оккупацией, войной и угрозой национальному суверенитету.