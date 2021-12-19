Министерство Юстиции США сообщило, что ФБР удалось задержать американца Джона Роу за попытку передать секретные данные Пентагона в Россию. Роу почти 40 лет проработал инженером-испытателем в нескольких компаниях, которые выполняли заказы для оборонных ведомств США.

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В частности, его работа была связана с аэрокосмическими технологиями для военно-воздушных сил США . Сам Роу в какой-то момент уж очень сильно начал интересоваться вопросами России и даже хотел переехать туда жить.

По всей видимости, его настолько сильно впечатлили бредни Кремля о великом "русском мире", что он даже начал склонять к переезду в Россию своих родственников. И все бы ничего – хочет ехать, пусть едет.

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Когда Роу начал вызывать подозрения

Но настоящие подозрения Роу стал вызывать после нескольких нарушений во время своей работы. Однажды его поймали, когда он пытался пронести флешку в один из секретных отделов компании на которую работал.

Роу, конечно, попытался отговориться, мол ничего такого не задумывал. Но его работодатели поняли, что сотрудничать с таким человеком попросту небезопасно, а потому в 2018 году его уволили. Американские спецслужбы решили за ним, на всякий случай, присмотреть.

Когда шпион начал сливать информацию

Уже в 2020 году Джону Роу все же удалось связаться, как он считал, с российскими агентами. Бывший инженер, который не так давно сотрудничал с Пентагоном, начал активно сливать секретную информацию россиянам.

Доступ к этим данным он получил еще во время работы. Согласно следствию, Джон Роу отправил более 300 писем, где раскрыл данные об использовании и системах защиты американских военных истребителей.

Но Роу не повезло, и вместо российского агента он в течение 8 месяцев переписывался и сливал секретные данные Пентагона сотрудникам ФБР под прикрытием. Следствия даже опубликовало выдержки из переписки Роу с агентом ФБР.

Какое наказание грозит Роу

Позже Джон Роу хотел и лично встретиться с этими тайными агентами Кремля. Но накануне его задержали и теперь судят по статье о передаче информации о нацобороне США в помощь иностранному правительству.

Пока неизвестно какой приговор вынесут неудавшемуся шпиону. Но по статье, которую вменяют Роу, он может получить и пожизненный срок.

Самое примечательное в этой истории то, что этот Джон Роу, будучи американцем, попросту повелся на бредни российской пропаганды. При чем он настолько сильно в это поверил, что решил совершить настоящую госизмену и в итоге угодил за решетку.

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Это в очередной раз доказывает, какой вред может нанести пропаганда России. Если учесть, что она добралась уже и до США, то нам в Украине нужно быть особенно бдительными.