Затриманому 63 роки. Він з Массачусетсу. Протягом 40 років працював інженером-випробувачем для декількох затверджених підрядників оборонної промисловості.

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У зв'язку з такою посадою він мав доступ до секретної інформації щодо питань, які стосуються аерокосмічних технологій ВПС США.

Чоловіка звільнили

У Мін'юсті розповіли, що коли виявили пристрасний інтерес Джона Роува-молодшого до справ Росії, його ідентифікували як потенційну інсайдерську загрозу. Зрештою, чоловіка звільнили.

ФБР почало операцію

Федеральне бюро розслідувань почало секретну операцію, аби визначити готовність Роув передати секретну інформацію іноземному уряду.

У березні 2020 року Роув зустрівся зі співробітником ФБР, який видав себе за російського агента. Протягом 8 місяців чоловік обмінявся понад 300 електронними листами з цим "агентом". Роув підтвердив свою готовність працювати на російський уряд та видати секретну інформацію, що стосується національної безпеки й військових інтересів США.

Роуву загрожує довічне

Крім того, він розкрив таємну інформацію про національну оборону. Вона стосувалась конкретних операційних деталей систем радіоелектронної протидії, що використовуються на військових винищувачах США.

Якщо провину Роува доведуть, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.