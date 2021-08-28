57-річний громадянин Великої Британії Девід Сміт був заарештований у вівторок, 10 серпня, після спільного розслідування британської та німецької поліції. Він вважається не дипломатом, а приватною особою, яка працює охоронцем посольства в Берліні.

Читайте також У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту": фото

У Німеччині заарештували британця через шпигунство на Росію

Після спільного розслідування Великої Британії та Німеччини щодо агента Сміта, прокуратура оголосила, що його підозрюють у продажі документів, які він отримав під час роботи в посольстві, представнику російської спецслужби.

Крім того, фотографії з квартири затриманого були опубліковані в кількох засобах масової інформації.

Багато хто, вивчаючи світлини, звертав увагу виключно на шеврон з розформованого наразі колишнього українського спецпідрозділу "Беркут".



Нашивка "Беркута" у квартирі російського шпигуна / Фото Daily Mail

Перша реакція МЗС України на розслідування щодо Девіда Сміта не забарилася. За даними ЗМІ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має намір звернути увагу українських правоохоронців на виявлений сувенірний шеврон "Беркута" у квартирі затриманого в Німеччині британця, якого підозрюють у роботі на російську розвідку.

Ми, безумовно, звернемо увагу наших правоохоронців на цей факт. Якщо вони побачать у цьому якусь зачіпку, то переконаний, відповідні розслідування буде проведено,

– заявив Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 13 серпня.

Водночас міністр зазначив, що виявлений шеврон "Беркута" є сувенірним. Тому він "не бачить підстав для проведення спеціального розслідування".

Волонтери помітили шеврон окупаційних військ у Девіда Сміта

Але найцікавіше на полиці шафи у квартирі Девіда Сміта залишалося не поміченим для дипломатів та журналістів.

Волонтери InformNapalm помітили там шеврон 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи "Сомалі", що входить до складу гібридних російських сил на Донбасі, а також використовується російськими військовими для ротації кадрових снайперів збройних сил РФ в зону бойових дій.



Шеврон 1-ї ОБТГр "Сомалі" / Фото InformNapalm

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вважають, що наявність цього шеврона є набагато сильнішою ознакою контакту затриманого британця з російськими терористами та спецслужбами, ніж усі інші сувеніри. Зокрема й чашка з прапором "Новоросії", що також виринає ліворуч на полиці шафи в його квартирі.

Зверніть увагу Мав прапор Росії у будинку: деталі про підозрюваного у шпигунстві британця

Просимо Міністерство закордонних справ України звернути увагу на ці доповнені дані.