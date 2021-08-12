Книжки про СРСР на поличках і прапор Росії
57-річний Девід С. працював охоронцем у посольстві. Він "зливав" росіянам імена та псевдоніми британських агентів.
Актуально У Німеччині заарештували британця через шпигунство на Росію
У будинку підозрюваного правоохоронці виявили великий прапор Росії та горнятко з написом "Россия" та гербом. На поличках британця стояли книжки про теорії змови, Другу світову війну, Радянський Союз, а також шпигунські романи. Зокрема, книга Джона Ле Карре про Джорджа Смайлі – працівника британської розвідки.
У будинку підозрюваного у шпигунстві виявили безліч російської символіки / Фото The Sun
На дивані британця було багато іграшок ведмедів та собака у кашкеті.
Собака у кашкеті в будинку британця / Фото The Sun
Книги охоронця британського посольства / Фото The Sun
За словами сусідів, Девід С. невисокого росту. Він кремезний та лисий. Чоловік завжди рано виходив з дому і пізно повертався.