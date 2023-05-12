Журналистам удалось сделать фото Шредера и его жены на приеме, посвященном "пабеде". Кроме него, на вечеринке был еще и бывший генсек Социалистической единой партии Германии (времен ГДР) Егор Кренц.

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А еще заметили лидеров правой партии Альтернатива для Германии и левой партии Линке. Они призывают снять с России санкции, наложенные за нападение на Украину.

Поступок Шредера осудили

Так, Катя Маст, одна из лидеров фракции СДПГ в бундестаге, отметила, что поведение Шредера для нее "непостижимо". Это она сказала, общаясь с журналистами.

А вот политик от ХДС Торстен Фрай добавил, что "поведение Шредера вряд ли можно превзойти из-за безвкусицы".

В тот же день, когда бывшего канцлера принимали российские дипломаты, невинные люди в Украине погибали из-за развязанной Россией агрессивной войны,

– сказал Фрай.

Критика со стороны коллег-политиков – цветочки. На самом деле у Шредера более серьезные проблемы, связанные с вторжением России.

Прокуратура изучает причастность Шредера

Польская прокуратура взялась за расследование вторжения России на территорию Украины. По имеющимся данным, будут изучать роль Шредера в подготовке нападения Кремля на Киев.

Так, Национальная прокуратура получила сообщение. В нем говорится, что Шредер мог совершить уголовное преступление. Самым расследованием занимается Мазовецкий отдел Нацпрокуратуры по организованной преступности и коррупции.

Согласно документам, полученным следствием, немецкий политик мог использовать должности в российском энергетическом секторе для дальнейшего давления на страны ЕС и Украину. Следователи также будут выяснять, какую роль играла бывший канцлер в подготовке к вторжению,

– говорится в издании RFM24.

Акцент делают и на том, что после вторжения Шредер не отстранился от Кремля. Он продолжил занимать должности в энергетических компаниях России.