Они ракет зря не тратят. На видео видно, как наш снайпер уничтожил вражеский танк с одного удара.

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Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся на тяжелого бронированного "зверя". Например, русские танки. Один выстрел – одно попадание. Ракет зря не тратим!

– заявили в ООС.

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