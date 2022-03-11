Вони ракет даремно не витрачають. На відео видно, як наш снайпер знищив ворожий танк з одного удару.

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Снайпери бувають різні. Є і такі, які полюють на важкого броньованого "звіра". Наприклад російські танки. Один постріл – одне попадання. Ракет даремно не витрачаємо!,

– заявили в ООС.

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