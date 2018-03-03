Штаб АТО сообщил о потерях на фронте

В пятницу, 2 марта, боевики нанесли провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.

Как сообщили в Штабе АТО, враг продолжает применять по позициям защитников Украины минометы, которые давно должны быть отведены от линии разграничения

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На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал наши позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружение БМП враг применил недалеко от Богдановки.

На Луганском направлении, агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.