В Россию отправился "Груз 200" с "ДНР", – миссия ОБСЕ

На Россию отправилась очередная партия погибших ее боевиков на Донбассе. На этот раз их зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Как говорится отчете СММ ОБСЕ, опубликованного 1 марта, ее наблюдатели вблизи оккупированной Амвросиевки, что в 56 километрах от Донецка, заметили белый фургон с табличками "ДНР", на лобовом стекле которого был знак с надписью "Груз 200".

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Отмечается, что фургон двигался на юго-восток по автодороге Т0507. Стоит отметить, что на юго-восток от Амвросиевки есть украинско-российская граница. Именно туда и ведет трасса 0507.