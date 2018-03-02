До Росії відправився "Вантаж 200" з "ДНР", – місія ОБСЄ

До Росії відправилась чергова партія загиблих її бойовиків на Донбасі. Цього разу їх зафіксувала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Як йдеться звіті СММ ОБСЄ, опублікованого 1 березня, її спостерігачі поблизу окупованої Амвросіївки, що за 56 кілометрів від Донецька, помітили білий фургон із табличками "ДНР", на лобовому склі якого був знак із написом "Вантаж 200" російською мовою.

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Зазначається, що фургон рухався на південний схід автошляхом Т0507. Варто зазначити, що на південний схід від Амвросіївки є українсько-російський кордон. Саме туди і веде траса 0507.