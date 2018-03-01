В ОБСЄ незадоволені, що українська армія повернула кілька сіл на Донбасі

У моніторинговій місії ОБСЄ незадоволені тим, що українські військові взяли під контроль кілька населених пунктів у так званій "сірій зоні" на Донбасі.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, пише "Українська правда".

За його словами, повернення під контроль України маленького села Новоолександрівка, що було у "сірій зоні" Луганської області, перемістило позиції Збройних сили України ще ближче до лінії зіткнення.

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"Таке переміщення, що передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", – переконай Хуг.

Він також наголосив, що такі дії української армії зробили більш напруженою ситуацію у західних районах Луганщини. Він додав, що згідно з мінськими домовленостями, сторони не можуть просуватися вперед, а мають залишатися на своїх позиціях.

"За останні кілька років ми маємо низку прикладів із різних місць уздовж лінії зіткнення. Що результатом просування вперед, ближче до протиборчої сторони, є підвищений рівень тривалого та непередбачуваного насильства", – зазначив Хуг.