16:11
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В ОБСЄ незадоволені, що українська армія повернула кілька сіл на Донбасі

2068 Читать новость на русском
В ОБСЄ незадоволені, що українська армія повернула кілька сіл на Донбасі
В ОБСЄ незадоволені, що українська армія повернула кілька сіл на Донбасі / ОВСЄ

У моніторинговій місії ОБСЄ незадоволені тим, що українські військові взяли під контроль кілька населених пунктів у так званій "сірій зоні" на Донбасі.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, пише "Українська правда".

За його словами, повернення під контроль України маленького села Новоолександрівка, що було у "сірій зоні" Луганської області, перемістило позиції Збройних сили України ще ближче до лінії зіткнення.

Читайте також: Українські військові за кілька місяців відвоювали у бойовиків 5 сіл: карта

"Таке переміщення, що передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", – переконай Хуг.

Він також наголосив, що такі дії української армії зробили більш напруженою ситуацію у західних районах Луганщини. Він додав, що згідно з мінськими домовленостями, сторони не можуть просуватися вперед, а мають залишатися на своїх позиціях.

"За останні кілька років ми маємо низку прикладів із різних місць уздовж лінії зіткнення. Що результатом просування вперед, ближче до протиборчої сторони, є підвищений рівень тривалого та непередбачуваного насильства", – зазначив Хуг.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України ОБСЄ АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 129
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1564
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2062
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
6627
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2448
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук