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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ОБСЕ недовольны, что украинская армия вернула несколько сел на Донбассе

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В ОБСЕ недовольны, что украинская армия вернула несколько сел на Донбассе
В ОБСЕ недовольны, что украинская армия вернула несколько сел на Донбассе / ОВСЄ

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в так называемой "серой зоне" на Донбассе.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг, пишет "Украинская правда".

По его словам, возвращение под контроль Украины маленького села Новоалександровка, что было в "серой зоне" Луганской области, переместил позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

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"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", – убеждает Хуг.

Он также отметил, что такие действия украинской армии сделали более напряженной ситуации в западных районах Луганщины. Он добавил, что согласно минскими договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения. Что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, является повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", – отметил Хуг.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины ОБСЕ АТО
Источник: 24 Канал
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