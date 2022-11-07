Президент Германии предлагает привлекать для помощи Украине города-побратимы. По словам Штайнмайер, Германии следует развивать побратимскую сеть городов из Украины.

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Штайнмайер предлагает развивать побратимскую сеть городов из Украины

По его словам, некоторые украинские города нуждаются в гуманитарной помощи. Например, речь идет о генераторах, которые нужны городам, где проблемы со светом из-за ударов россиян по объектам энергетики.

Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может оказываться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине,

– объяснил он.

Штайнмайер отметил, что те города, уже имеющие собратьев в Германии, уже получают такую помощь. Президент Германии подчеркнул, что важно инициировать практические формы сотрудничества.

"Другие тоже хотят такой поддержки – одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова – шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", – заявил он.

Штайнмайер произнес историческую речь об Украине

Многие украинцы в начале полномасштабного вторжения России разочаровались в Германии, которая затягивала с помощью Украины. Украинские лидеры не раз критиковали Германию за отсутствие решимости.

У Киева были разногласия также со Штайнмайером, однако их удалось уладить. 25 октября немецкий президент впервые с 24 февраля приехал в Украину и совершил визит в Корюковку на Черниговщине.

В Киеве Штайнмайер встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи Штайнмайер объявил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

После того, как Штайнмайер вернулся в Германию, он произнес историческую речь , которая может ознаменовать изменение отношений Берлина с Москвой. Штайнмайер обвинил Владимира Путина в нарушении европейского порядка безопасности.

Он сказал, что российская агрессия против Украины – это нападение на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн. Кроме того, немецкий президент заявил, что когда Россия приступила к полномасштабному вторжению, это стало эпохальным сдвигом.

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