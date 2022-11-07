Президент Німеччини пропонує залучати для допомоги Україні міста-побратими. За словами Штайнмаєр, Німеччині слід розвивати побратимську мережу міст з Україною.

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Штайнмаєр пропонує розвивати побратимську мережу міст з Україною

За його словами, деякі українські міста потребують гуманітарної допомоги. Наприклад, йдеться про генератори, які потрібні містам, де проблеми зі світлом через удари росіян по об'єктах енергетики.

Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні,

– пояснив він.

Штайнмаєр зазначив, що ті міста, які вже мають побратимів в Німеччині, вже отримують таку допомогу. Президент Німеччини наголосив, що важливо ініціювати практичні форми співробітництва.

"Інші теж хочуть такої підтримки – одягом чи генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення та кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова – шредери. Ми маємо ініціювати такі практичні форми співробітництва", – заявив він.

Штайнмаєр виголосив історичну промову про Україну

Багато українців на початку повномасштабного вторгнення Росії розчарувалися у Німеччині, яка затягувала з допомогою Україні. Українські лідери неодноразово критикували Німеччину за відсутність рішучості.

У Києва були розбіжності також зі Штайнмаєром, однак їх вдалося залагодити. 25 жовтня німецький президент вперше з 24 лютого приїхав в Україну та здійснив візит в Корюківку на Чернігівщині.

У Києві Штайнмаєр зустрівся з Володимиром Зеленський. Під час зустрічі Штайнмаєр оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Після того, як Штайнмаєр повернувся в Німеччину, він виголосив історичну промову, яка може ознаменувати зміну відносин Берліна з Москвою. Штайнмаєр звинуватив Владіміра Путіна в порушенні європейського порядку безпеки.

Він сказав, що російська агресія проти України – це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн. Крім того, німецький президент заявив, що коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, це стало епохальним зрушенням.

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