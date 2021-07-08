Такие подсчеты обнародовал Центр по контролю и предотвращению заболеваний. В некоторых штатах, таких как Миссури и Канзаси, штамм Дельта фиксируется у 80% инфицированных. В этих штатах одну дозу вакцины получило меньше половины населения.

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Все вакцины, которые защищают от коронавируса в США, защищают и от штамма Дельта. Медики призывают 150 миллионов людей, которые не вакцинировались, сделать это быстрее.

Реакция США на насилие в Гаити

Джо Байден осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и атаку на первую леди Мартин Моиз. Байден заявил, что Вашингтон готов помочь и работать вместе ради безопасности в Гаити.

Премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал сограждан сохранять спокойствие. В государстве объявили чрезвычайное положение. Убийства произошли на фоне насилия в Порт-о-Пренсе, которое связывают с разоренным состоянием населения и политической нестабильностью.

Непогода в США

Тропический шторм Эльза обрушился на запад штата Флорида. Непогода принесла ливни и мощные ветры, у которых была скорость до 105 километров в час. Проблемы с энергоснабжением зафиксировали в 25 тысячах домах.

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Во вторник, 6 июля, Эльза усилилась до урагана, а затем снова ослабла до тропического шторма. Более 13 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Южной Каролине остаются в зоне опасности.

В ООН дискутировали о дезинформации

Система проверки фактов и повышения медиаграмотности среди населения и четкие правила игры для медиа и социальных платформ могут иметь главную роль в защите мира от дезинформации. Об этом говорили 7 июля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Представительство Украины и США в ООН были среди инициаторов мероприятия.

В дискуссиях приняли участие чиновники Украины и Литвы, представители Facebook, а также неправительственные организации, которые проверяют факты. Спикеры признали, что особенно мощной была дезинформация против западных вакцин от коронавируса. Ее инициировала Россия.

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