Когда уцелевшую часть здания удалось снести, это позволило спасателям войти в ранее заблокированные помещения. В частности, спальни, где еще за несколько мгновений до трагедии отдыхали люди.

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В то же время работу специалистов существенно осложнил ураган Эльза, который приблизился к США.

Представители местных властей рассказали, что искусственный взрыв позволит спасателям ускорить темпы работы. Кроме того, можно будет увеличить количество специалистов, работающих на месте трагедии.

Однако спасатели рассказывают, что с каждым днем шансы найти под обломками живых – уменьшаются. В то же время людей просят не отчаиваться и надеяться на чудо.

Госпожа мэр Даниэлла Левин Кава заявила, что главная задача – "не оставить камня на камне", сделать все возможное и отыскать всех, кого сейчас считают пропавшими без вести.

Трагедия в Майами: главное