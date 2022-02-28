Более того – по заявлению Хокул, штат Нью-Йорк готов принимать беженцев из Украины. Соответствующее заявление губернатор сделала 27 февраля.
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Губернатор штата Нью-Йорк запретила иметь дела с Россией и отозвала инвестиции
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул 27 февраля подписала указ, которым:
- Запретила своему региону вести бизнес с Россией.
- Поручила изъять из страны инвестиции нью-йоркских компаний.
- А еще – подготовиться к принятию беженцев из Украины.
Наш штат – дом для самого большого украинского населения в США... Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы для народа Украины,
– заявила Хокул.
Заметим, что запрет вести бизнес касается как государственных, так и частных компаний России.
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