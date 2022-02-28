Ба більше – за заявою Гокул, штат Нью-Йорк готовий приймати біженців з України. Відповідну заяву губернаторка зробила 27 лютого.
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Губернаторка штату Нью-Йорк заборонила мати справи з Росію та відкликала інвестиції
Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул 27 лютого підписала указ, яким:
- Заборонила своєму регіону вести бізнес із Росією.
- Доручила вилучити з країни інвестиції нью-йоркських компаній.
- А ще – підготуватися приймати біженців з України.
Наш штат – домівка для найбільшого українського населення у США... Ми відкриємо наші серця, будинки, ресурси народу України,
– заявила Гокул.
Зауважимо, заборона вести бізнес стосується як державних, так і приватних компаній Росії.
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