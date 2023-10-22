Сообщается, что дожди продлятся несколько дней, что может вызвать новые наводнения в некоторых частях Британии. Речь идет о реках в Северном Йоркшире, Мидлендсе и на юго-западе.

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Последствия "Бабета" катастрофические

На выходных северную часть Европы, в частности Британию, атаковал мощный шторм "Бабет". Он принес за собой масштабные осадки, повлекшие наводнение. Местами вода достигала уровня груди. Жителей около 500 домов в городе Ноттингемшир призвали эвакуироваться из-за наводнения. Эти дома стали полностью опустошенными – "промокли ковры, мебель испорчена".

Спасатели передвигаются по улицам на лодках / фото CNN

В Шотландии вода начала отходить, однако местные власти выразили опасения, что местные жители не смогут вернуться домой к Рождеству. Некоторые затопленные дома не готовы к заселению. Части города все еще покрыты загрязненным илом. Синоптики прогнозируют, что непогода в некоторых районах может продолжаться до вторника. Уровень воды начал опускаться.

Автомобиль снесло из-за наводнения: смотрите видео

Великобритания сообщила уже о четвертой смерти в результате наводнения. Одной из пострадавших была 83-летняя Морин Гилберт – ее обнаружили мертвой в доме в Честерфилде, центральная Англия. Она имела инвалидность, а ее сын прибыл поздно, когда вода уже достигала глаз мужчины.

Экстренные службы не могли попасть в здание из-за высокого уровня воды. Сын вернулся на следующее утро после приезда – он подошел к окну, силой открыл его и увидел, что "мама плавает в воде".

Вода затопила некоторые дороги в Британии / CNN

Также шторм "Бабет" вызвал сбои в железнодорожном сообщении. Станцию King's Cross в Лондоне пришлось закрыть на время "для контроля количества пассажиров". Станция была переполнена, поэтому пришлось принять экстренные меры.

Также компания, которая управляет буровой установкой в Северном море, сообщила, что в результате непогоды оторвалась половина якорей – 4 из 8 имеющихся. Два вертолета береговой охраны и поисково-спасательный вертолет были привлечены для перемещения 45 человек персонала на соседние платформы.

Последствия шторма "Бабет" в Британии / фото CNN

В начале октября тайфун атаковал Сахалин

На российском острове Сахалин 6 октября бушевала непогода – регион накрыл мощный тайфун. Из-за обильных ливней улицы начали превращаться в реки, автомобили – местами полностью затоплены и оказались под водой, а шквальный ветер сносит все на своем пути.

Тогда власти отменили занятия в школах, а тысячи россиян остались без света. Было повреждено 44 линии электропередачи и несколько сот трансформаторных подстанций. Местные заявляют, что причиной столь мощной наводнения стали вырубки лесов.