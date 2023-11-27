Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что погода на нашей стороне. Такого шторма Крым еще не видел.

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Шторм в Крыму

Свитан отметил, что в Украине начались погодные проблемы еще несколько лет назад. В частности, в Черном море возле Крыма бушуют такие штормы, которых раньше не было. Впрочем, Украина – морское государство и привыкла к этому. А вот россияне из-за Урала этого не понимают.

Непонятно, зачем они копали линию обороны на Крымском побережье, если нынешний шторм может ее разрушить. Такое же с ними произошло на левобережье Херсона. Там они отстроили две линии обороны, а затем подорвали ГЭС и вода все смыла.

Взрывы в Челябинске

По словам полковника запаса ВСУ, в Челябинске "хлопок" посетил тракторный завод. Это легальная военная цель, ведь там производят двигатели для танков. "Хлопок" на этом объекте могли вызвать украинские спецслужбы, российские партизаны или российские национальные армии освобождения, борющиеся за независимость своих республик.

Скорее всего, пожар вызвал удар по питающему этот объект трансформатору. Так действительно можно вывести из строя эти российские предприятия. Таких заводов у оккупантов еще примерно 10, и наши спецслужбы точно знают о них и займутся их уничтожением.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Удар по авиазаводу в Смоленске

Также "хлопок" посетил авиазавод в Смоленске. Здесь производят много ракет, в частности, Х-59. Скорее всего, это работа ГУР. Тем более россияне жалуются, что их атаковали новым типом дронов, не "бобрами". ГУР анонсировала, что в Украине будут созданы новые виды БПЛА.

Они похожи на Шахеды. То есть они не как самолеты, типа бобры, а похожи, действительно, на Шахеды. Видимо, они могут преодолевать расстояние в 500 – 700 километров. То есть они могут ликвидировать много военных целей в России. Ждем, когда Генштаб подтвердит удары по таким объектам.

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