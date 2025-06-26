Тысячи домов остались без электричества, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV. В сети публикуют ужасные кадры непогоды.

Смотрите также "Страшно красиво": в Индонезии извергается вулкан Левотоби, пепел достиг 16 километров вверх

Последствия непогоды во Франции

Известно о 2 погибших людях из-за непогоды во Франции.

Стихия накрыла Францию: смотрите видео

Первая жертва – 59-летний мужчина. Он ехал на квадроцикле, когда на дорогу упало дерево.

Непогода во Франции: смотрите видео

Вторая жертва – 12-летний мальчик. Он был вместе с 3 младшими сестренками.

Они планировали провести вечер на пикнике, но из-за шторма, дождь и ветер на него упали два дерева,

– рассказали местные власти.

Еще 17 человек получили травмы, преимущественно легкие.

По всей Франции более 100 тысяч домов осталось без электричества, также нарушено движение поездов. Только в Париже из-за непогоды упали примерно 50 деревьев.

Шторм накрыл Францию: смотрите видео

Непогода во Франции: смотрите видео

Больше всего пострадали районы – Овернь, северная часть Юга-Пиренеи, Центр-Валь-де-Луар, Бургундия и Лимузен.

Непогода во Франции: смотрите видео

Порывы ветра достигали 112 километров в час. Лил дождь, также был град. Кроме того, по всей стране было зафиксировано более 40 тысяч молний.