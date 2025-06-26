Тисячі будинків залишилися без електрики, повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV. У мережі публікують жахливі кадри негоди.

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Наслідки негоди у Франції

Наразі відомо про 2 загиблих людей через негоду у Франції.

Стихія накрила Францію: дивіться відео

Перша жертва – 59-річний чоловік. Він їхав на квадроциклі, коли на дорогу впало дерево.

Негода у Франції: дивіться відео

Друга жертва – 12-річний хлопчик. Він був разом із 3 молодшими сестричками.

Вони планували провести вечір на пікніку, але через шторм, дощ і вітер на нього впали два дерева,

– розповіла місцева влада.

Ще 17 осіб отримали травми, переважно легкі.

По всій Франції понад 100 тисяч будинків залишилося без електрики, також порушено рух поїздів. Лише у Парижі через негоду впали приблизно 50 дерев.

Шторм накрив Францію: дивіться відео

Негода у Франції: дивіться відео

Найбільше постраждали райони – Овернь, північна частина Півдня-Піренеї, Центр-Валь-де-Луар, Бургундія та Лімузен.

Негода у Франції: дивіться відео

Пориви вітру досягали 112 кілометрів на годину. Лив дощ, також був град. Окрім того, по всій країні було зафіксовано понад 40 тисяч блискавок.