Ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Штормовое предупреждение

Синоптик рассказала, что будет довольно ветрено. Через север Европы проходят активные процессы с атмосферными фронтами. И хотя осадки и фронты непосредственно нас не затрагивают, но косвенно противостоят два барических образования, – поле низкого давления над севером Европы и высокого – больше над центральной, западной Европой. Из-за этого возможно усиление ветра.

Преимущественно ветер будет западного направления, 7 – 12 метров в секунду.

Завтра и послезавтра (5 – 6 марта – 24 Канал) в Украине, кроме Закарпатья и Юга, ожидаем порывы в пределах 15 – 20 метров в секунду. То есть готовимся к ветреной погоде после такого относительно спокойного февраля с антициклоном, сейчас немножко будут весенние ветры, но они несут у нас теплую воздушную массу,

– отметила Наталья Птуха.

Штормовое предупреждение на 5 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о прогнозе погоды на март, – будут ли еще морозы и снег, а также ждать ли резкого потепления, – вскоре читайте на сайте 24 Канала.