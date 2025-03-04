Очікуються пориви до 20 метрів на секунду. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Штормове попередження

Синоптикиня розповіла, що буде доволі вітряно. Через північ Європи проходять активні процеси з атмосферними фронтами. І хоча опади та фронти безпосередньо нас не зачіпають, але опосередковано протистоять два баричні утворення, – поле низького тиску над північчю Європи й високого – більше над центральною, західною Європою. Через це можливе посилення вітру.

Переважно вітер буде західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду.

Завтра та післязавтра (5 – 6 березня – 24 Канал) в Україні, крім Закарпаття та Півдня, очікуємо пориви в межах 15 – 20 метрів за секунду. Тобто готуємося до вітряної погоди після такого відносно спокійного лютого з антициклоном, зараз трошки будуть весняні вітри, але вони несуть у нас теплішу повітряну масу,

– наголосила Наталія Птуха.

Штормове попередження на 5 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Інтерв'ю з Наталією Птухою про прогноз погоди на березень, – чи будуть ще морози і сніг, а також коли потепліє і чи чекати +20 уже найближчими днями, – незабаром читайте на сайті 24 Каналу.