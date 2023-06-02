Синоптики предупреждают, что в Украине снова ожидаются грозы. Кроме того, резкое усиление ветра.
К теме Шквальный ветер и ливни: какой будет погода в Украине 2 июня
В каких областях объявили штормовое предупреждение
Заметим, что штормовое предупреждение объявили только на Западе нашего государства. В частности, в восьми областях:
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Волынский,
- Ровненской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской.
2 июня днем в западных областях грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),
– отметили в Укргидрометцентре.
Читайте также +30 еще не будет: синоптики удивили прогнозом на первую декаду июня
В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот 24 Канала
В Украину идут грозовые дожди и похолодание
Заметим, что ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что к нашему государству будет приближаться атмосферный фронт. На большинстве территорий он будет как раз с северо-запада.
Так что ожидается усиление осадков, в частности, будут грозовые дожди. Также будет происходить ощутимое похолодание.
По словам синоптика, дождь начнется ближе к вечеру 2 июня. В субботу он накроет большинство областей. Однако уже 4 июня, вероятно, будет вообще без осадков.