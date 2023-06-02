Синоптики попереджають, що в Україні знову очікуються грози. Окрім того, різке посилення вітру.

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У яких областях оголосили штормове попередження

Зауважимо, що штормове попередження наразі оголосили лише на Заході нашої держави. Зокрема, у восьми областях:

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Волинській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Тернопільській.

2 червня вдень у західних областях грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий),

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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В Україні оголосили штормове попередження / Скриншот 24 Каналу

До України йдуть грозові дощі та похолодання

Зауважимо, що раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що до нашої держави наближатиметься атмосферний фронт. На більшості територій він буде саме з північного заходу.

Тож очікується посилення опадів, зокрема, будуть грозові дощі. Також відбуватиметься відчутне похолодання.

За словами синоптикині, дощ почнеться ближче до вечора 2 червня. У суботу він накриє більшість областей. Однак, вже 4 червня, ймовірно, буде взагалі без опадів.