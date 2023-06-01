2 червня на Київщині дощ очікується лише у другій половині дня. На більшості території України прогнозують вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
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Погода в Україні 2 червня
На території України очікується мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями буде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози.
На решті території буде без опадів.
Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у західних областях місцями шквали сягнуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, на узбережжі морів до 18 градусів. Вдень прогнозують 23 – 28 градусів, на крайньому заході країни 19 – 24 градуси.
У Києві та області також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. У самій столиці вночі буде 13 – 15 градусів, вдень 26 – 28 градусів.
Якою буде погода вдень в обласних центрах
- Київ – +25...+27
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +22...+24
- Івано-Франківськ – +22...+24
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +23..+25
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +24...+26
- Кропивницький – +26...+28
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +25...+27
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +24...+26
- Запоріжжя – +25...+27
- Донецьк – +23...+25
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +24...+26
Погода в Україні 2 червня / Укргідрометцентр