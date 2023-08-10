По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
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Ожидают грозы и шквалы
В большинстве областей ожидают грозы, град, шквалы и сильные дожди.
Ненастье обойдет 4 области:
- Житомирскую;
- Киевскую;
- Винницкую;
- Одесский.
На Левобережье в отдельных районах прогнозируют шквалы 15 - 20 метров в секунду, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - значительные дожди.
Штормовое предупреждение для большинства областей Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Облачно, но тепло
Температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов тепла, в Восточных и Южных областях 17 – 22 градусов; днем 21 – 26 градусов, на Востоке и Одесской области до 29 градусов тепла.
Ветер преимущественно северный (в Восточных областях Восточный), 7 – 12 метров в секунду.
Погода в Киеве
По данным синоптиков, в столице 11 августа облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью будет достигать отметки 12 – 17 градусов тепла, днем 21 – 26 градусов, в Киеве ночью ожидают 14 – 16 градусов тепла, днем 23 – 25 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +22...+24
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +21...+23
- Ровно +22...+24
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +26...+28
- Николаев +25...+27
- Херсон +26...+28
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +21...+23
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +23...+25
- Запорожье +27...+29
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +22..+24
Прогноз погоды на 11 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.