За даними синоптиків Українського гідрометцентру, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
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Очікують грози та шквали
Тож, у більшості областей очікують грози, град, шквали та сильні дощі.
Негода омине 4 області:
- Житомирську;
- Київську;
- Вінницьку;
- Одеську.
Натомість на Лівобережжі в окремих районах прогнозують шквали 15 – 20 метрів за секунду, а у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – значні дощі.
Штормове попередження для більшості областей України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Хмарно, але тепло
Температура вночі сягатиме 12 – 17 градусів тепла, у Східних та Південних областях 17 – 22 градусів; вдень 21 – 26 градусів, на Сході країни та на Одещині до 29 градусів тепла.
Вітер переважно північний (у Східних областях Східний), 7 – 12 метрів за секунду.
Погода в Києві
За даними синоптиків, у столиці 11 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме позначки 12 – 17 градусів тепла, вдень 21 – 26 градусів, у Києві вночі очікують 14 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 25 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +22...+24
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +21...+23
- Рівне +22...+24
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +21...+23
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +24...+26
- Харків +22..+24
Прогноз погоди на 11 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру