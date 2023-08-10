За даними синоптиків Українського гідрометцентру, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Очікують грози та шквали

Тож, у більшості областей очікують грози, град, шквали та сильні дощі.

Негода омине 4 області:

  • Житомирську;
  • Київську;
  • Вінницьку;
  • Одеську.

Натомість на Лівобережжі в окремих районах прогнозують шквали 15 – 20 метрів за секунду, а у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – значні дощі.


Штормове попередження для більшості областей України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Хмарно, але тепло

Температура вночі сягатиме 12 – 17 градусів тепла, у Східних та Південних областях 17 – 22 градусів; вдень 21 – 26 градусів, на Сході країни та на Одещині до 29 градусів тепла.

Вітер переважно північний (у Східних областях Східний), 7 – 12 метрів за секунду.

Погода в Києві

За даними синоптиків, у столиці 11 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме позначки 12 – 17 градусів тепла, вдень 21 – 26 градусів, у Києві вночі очікують 14 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 25 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +26...+28
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +23...+25
  • Чернігів +21...+23
  • Суми +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +24...+26
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +22..+24


Прогноз погоди на 11 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру