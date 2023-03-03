Порывы ветра днем будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому объявлен желтый уровень опасности.

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Где объявили штормовое предупреждение

Укргидрометцентр объявил I, то есть желтый уровень опасности в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Хмельницкая область;

Черновицкой области;

Ровенской области;

Волынской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области.

В Укргидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Штормовое предупреждение в Украине на 4 марта / Карта Укргидрометцентра

Основные правила безопасности во время сильного ветра

При сильных порывах ветра нужно соблюдать основные правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. В частности: