Порывы ветра днем будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому объявлен желтый уровень опасности.
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Где объявили штормовое предупреждение
Укргидрометцентр объявил I, то есть желтый уровень опасности в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Хмельницкая область;
- Черновицкой области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Закарпатской области.
В Укргидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Штормовое предупреждение в Украине на 4 марта / Карта Укргидрометцентра
Основные правила безопасности во время сильного ветра
При сильных порывах ветра нужно соблюдать основные правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. В частности:
- плотно закройте все окна дома и уберите с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;
- на улице следует держаться подальше от деревьев, зданий, рекламных щитов и линии электропередач;
- если порывы ветра усиливаются, следует укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковка рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность;
- находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы;
- при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы по телефонам 101 или 103.