Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошений жовтий рівень небезпеки.

Цікаво Яку найнижчу та найвищу температуру прогнозують в Україні на початку березня

Де оголосили штормове попередження

Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Хмельницькій області;

Чернівецькій області;

Рівненській області;

Волинській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області.

В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Штормове попередження в Україні на 4 березня / Карта Укргідрометцентру

Основні правила безпеки під час сильного вітру

При сильних поривах вітру потрібно дотримуватися основних правил безпеки, які допоможуть зберегти життя та здоров'я. Зокрема: