Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошений жовтий рівень небезпеки.
Цікаво Яку найнижчу та найвищу температуру прогнозують в Україні на початку березня
Де оголосили штормове попередження
Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Хмельницькій області;
- Чернівецькій області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Львівській області;
- Тернопільській області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області.
В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Штормове попередження в Україні на 4 березня / Карта Укргідрометцентру
Основні правила безпеки під час сильного вітру
При сильних поривах вітру потрібно дотримуватися основних правил безпеки, які допоможуть зберегти життя та здоров'я. Зокрема:
- щільно закрийте усі вікна в будинку та приберіть з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;
- на вулиці варто триматися подалі від дерев, будівель, рекламних щитів та лінії електропередач;
- якщо пориви вітру посилюються, варто сховатися в найближчому приміщенні чи природньому укритті;
- уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку;
- перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;
- при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.