Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Украины: карта
2 апреля непогода будет свирепствовать на западе Украины – сильный порывистый ветер ожидается в семи областях.
Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра.
На западе Украины робъявлено штормовое предупреждение - ожидается сильный ветер до 15-20 м/с
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Штормовое предупреждение объявили во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Штормовое предупреждение в Украине
Отметим, из-за непогоды в Украине обесточены 192 населенных пункта в 8 областях.
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Источник: 24 Канал
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