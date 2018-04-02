Штормове попередження оголосили в низці областей України: карта
2 квітня негода лютуватиме на заході України – сильний поривчастий вітер очікується у семи областях.
Про це повідомляє прес-служба Українсього гідрометцентру.
На заході України оголосили штормове попередження – очікується сильний вітер до 15-20 м/с
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Штормове попередження оголосили у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Штормове попередження в Україні
Зазначимо, через негоду в Україні знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях.
Джерело: 24 Канал
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