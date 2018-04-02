Негода в Україні: майже 200 населених пунктів знеструмлено

192 населених пунктм у восьми областях Україні знеструмлено через спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Внаслідок ускладнення погодних умов (поривів вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач



"Знеструмлено 192 населені пункти у 8 областях, а саме: Київська – 112, Житомирська – 34, Волинська – 15, Кіровоградська – 12, Черкаська - 12 Миколаївська – 5, Дніпропетровська – 1 та Луганська – 1. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", – йдеться у повідомленні.



Рятувальники повідомляють, що до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

До слова, Гідрометцентр попереджає про штормовий вітер та значне підняття рівня води в річках.