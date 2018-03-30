Складна погода на вихідні: в яких областях України варто бути обережними

Гідрометцентр попереджає про штормовий вітер та значне підняття рівня води в річках.

В деяких областях України 31 березня очікуються пориви сильного вітру. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на УкрГідрометцентр.

Зокрема, у суботу вдень у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

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Також, за даними УкрГідрометцентру, 31 березня - 2 квiтня можливе підвищення рiвнiв води на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській областях. Підняття в окремих водоймах до 2,5 м відбудеться у зв’язку з очiкуваними дощами та сніготаненням.

Зокрема, з берегів вийдуть річки Боржава, Тиса; притоки Сяну та Дністра, Прип'яті та Захiдного Бугу. Можливі затоплення сільськогосподарських угідь та автодоріг, зсуви підтопленого ґрунту.

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Також повідомляють про підтоплення на Одещині: Дунай в районі міста Вилкове вже має небезпечний рівень води, на 5-15 см вищий, ніж понижені незаселені ділянки міста. Цей рівень в найближчі дні збережеться і навіть може підвищитися ще на 10 см.

Може постраждати від весняного водопілля також Ренійський морський торговельний порт, важливий транспортний вузол України, розташований на лівому березі Дунаю. За прогнозами, 3-5 квітня рівень води зростатиме. Підтоплення причалів розпочнеться, якщо він підніметься ще на 18 см.