У Казахстані підірвали лід на річці: у десятках квартир повибивало вікна

У казахстанському місті Семей за допомогою вибухівки влаштували підрив льоду на річці Іртиш задля її звільнення. Внаслідок цього в десятках квартир повибивало вікна.

Про це повідомляє Nur.kz.

Місцевий житель розповів, що компанія, яка влаштувала вибух, не розрахувала кількість вибухівки. У свою чергу представники компанії "Востоквзривпром" повідомили, що проводять вибухові роботи для звільнення річки Іртиш від льоду у відповідності з усіма правилами. Проте ефект ударної хвилі ніхто не відміняв.

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Дивіться відео підриву льоду на річці Іртиш:

Видання Tengrinews.kz повідомило, що влада вимушено підірвала лід після скидання води з Шульбінської гідроелектростанції. Внаслідок цього затопило острів Полковничий, а його жителі були терміново евакуйовані. Наразі ситуація на острові нормалізувалася. Проте потік води спустився вниз за течією, і вода піднялася в районі Затонської частини міста через скупчення льоду.

Загалом у результаті підриву постраждали три дев'ятиповерхові будинки і один п'ятиповерховий. Місцева влада обіцяє компенсувати жителям завдані збитки.