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В Казахстане взорвали лед на реке: в десятках квартир выбило окна

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Фото подрыва льда в Казахстане на реке Иртыш
Фото подрыва льда в Казахстане на реке Иртыш / Скриншот из видео

В казахстанском городе Семей с помощью взрывчатки устроили подрыв льда на реке Иртыш для ее освобождения. В результате в десятках квартир выбило окна.

Об этом сообщает Nur.kz.

Местный житель рассказал, что компания, которая устроила взрыв, не рассчитала количество взрывчатки. В свою очередь представители компании "Востоквзрывпром" сообщили, что проводят взрывные работы для освобождения реки Иртыш от льда в соответствии со всеми правилами. Однако эффект ударной волны никто не отменял.

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Смотрите видео подрыва льда на реке Иртыш:

Издание Tengrinews.kz сообщило, что власти вынужденно подорвали лед после сброса воды из Шульбинской гидроэлектростанции. В результате затопило остров полковничий, а его жители были срочно эвакуированы. Сейчас ситуация на острове нормализовалась. Однако поток воды спустился вниз по течению, и вода поднялась в районе Затонской части города из-за скопления льда.

Всего в результате подрыва пострадали три девятиэтажных дома и один пятиэтажный. Местные власти обещают компенсировать жителям причиненный ущерб.

Теги: Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости Казахстана
Источник: 24 Канал
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