Взрыв в центре Кишинева, есть жертвы: в сети публикуют жуткие кадры

В центре столицы Молдовы Кишиневе днем 20 марта произошло взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 2 человека.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в продуктовом магазине в центре города.

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Издание Deschide.md пишет, что инцидент произошел после ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь. Как следствие, один из мужчин подорвал ручную гранату.

Сам подрывник погиб, скончался также и продавец. Еще два человека получили ранения.

В сети появилось видео, на котором видно, одно тело, лежащее на снегу возле автомобиля, а другое тело мужчины лежит просто в дверях магазина.

Очевидец на молдавском рассказывает, что произошло на месте взрыва.

Смотрите видео с места взрыва в магазине в центре Кишинева (18+):