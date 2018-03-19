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В Техасе сдетонировала четвертая посылка, есть пострадавшие

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Взрыв в Техасе
Взрыв в Техасе / AP

18 марта в американском городе Остин, штат Техас, снова взорвалась посылка. Два человека пострадали.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее в городе всего за сутки взорвались две посылки, в результате — два человека погибли.

На этот раз пострадавшие — велосипедисты. Правоохранители предполагают, что посылка могла сдетонировать из-за того, что они задели провод во время движения.

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За последний месяц в Остине было 4 подобных инцидента. Во всех случаях взорвались пакеты, которые жертвы открывали на пороге домов. При этом их доставляли по почте или курьером. Поэтому их происхождение неизвестно.

Сейчас полиция выясняет, связан ли последний взрыв с тремя предыдущими, и советует жителям города не покидать дома. За любую информацию об организаторах этих взрывов обещают вознаграждение в 115 тысяч долларов.

Карта взрывов из-за пакетов неизвестного происхождения в Техасе

Теги: Новости США Взрыв
Источник: 24 Канал
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